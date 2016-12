A 21 años de las explosiones, siguen apareciendo proyectiles

NO hay conciencia de la peligrosidad a la que se exponen quienes atesoran y guardan en casa, como recuerdo o souvenir, artefactos explosivos de guerra. Los recolectaron luego que fueran esparcidos por la ciudad, en aquel trágico 3 de noviembre de 1995, por la sucesión de interminables explosiones desencadenadas en la Fábrica Militar. Y allí quedaron, olvidados en algún depósito o habitación, inestables por el paso del tiempo.

Desde hace 21 años y en forma periódica, se conoce la noticia sobre el hallazgo de munición de guerra, en descampados o domicilios particulares. En algunos casos se trata solo de la carcaza de acero, pero en su mayoría de “balas” de cañón con su carga intacta de TNT y la espoleta, un artefacto colocado en la “punta” del proyectil y que sirve de detonador.

Esta semana, la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad renovó esa noticia casi recurrente: en un domicilio particular, la Policía local retiró tres proyectiles: uno de calibre 105 milímetros sin carga explosiva; otro de 75 milímetros con espoleta (detonador) y carga de trotyl; un tercer proyectil de mortero calibre 120 milímetros de gran capacidad con su espoleta colocada.

Tras su localización, el miércoles por la tarde, fueron detonados por personal especializado en la zona de canteras.

Con el paso del tiempo, este tipo de proyectiles se vuelven cada vez más inestables y aunque son menos peligrosos aquellos que no poseen un iniciador, lo aconsejable es no tenerlos en casa y entregarlos rápidamente a la Policía.

“No tienen conciencia y se los lleva para decorar o de recuerdo. Lo que no se sabe es que el mecanismo está activo internamente, el explosivo está perfectamente conservado y es una cuestión de azar que detone o no”, explicó un especialista.

Durante las explosiones de los polvorines militares de Río Tercero, fueron miles los artefactos bélicos que fueron disparados por casi toda la cuidad, y otros se destruyeron en la masiva detonación.