Ambiente levanta la clausura de circuito de motocross de Apahud

LA Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia otorgará un permiso precario por seis meses, para habilitar transitoriamente el circuito de motocross “Daniel Baravalle”, ubicado en predios de Apahud.

El circuito, situado a la vera del río Ctalamochita e inmerso en vegetación autóctona, había sido clausurado a partir de un procedimiento de la Policía Ambiental, a finales de setiembre pasado, por no contar con los permisos correspondientes.

El dato constituye una muy buena noticia para el grupo de pilotos de motocross y simpatizantes de la disciplina, que trabajan para la promoción de este deporte.

Según trascendió, la habilitación estaba prevista para ayer. Los responsables del circuito debían cumplir, así mismo, con ciertos requisitos y documentación, como croquis de la pista, lugares para la ubicación del público que presencie el espectáculo, gestión de residuos, ubicación de los depósitos de combustible, “todo ello dejando en claro que deben mantenerse lo más lejos posible del cauce del río”, destacó una fuente a TRIBUNA.

La determinación de habilitar el predio, tanto de la Secretaría de Ambiente provincial como la de Recursos Hídricos, es en respuesta a una inspección realizada por personal de ambos organismos, el pasado 19 de diciembre.

En esa oportunidad, los inspectores recorrieron el circuito y anotaron ciertas referencias geográficas para verificar el comportamiento del cauce del río y el impacto de la actividad motor sobre ese medio ambiente.

Uno de los puntos analizados apunta a definir la llamada línea de ribera, es decir la zona de costa que por ley no debe ocuparse y es considerada de uso público, a partir de la cual se autorizan los emprendimientos privados. Se trata de un procedimiento que define Recursos Hídricos.

Para habilitar un predio de estas características, se debe contar con la autorización de la exDipas y de la Secretaría de Ambiente provincial. Con estos procedimientos cumplieron los responsables del circuito, quienes esta semana no ocultaban su alegría por el logro.

Esfuerzo

El grupo viene trabajando desde hace varios años en la organización de eventos de motocross en Río Tercero, que redundan en un gran movimiento de personas y equipos. Incluso en el circuito se han disputado competencias establecidas en el calendario oficial del motociclismo provincial y nacional.

Es por ello que, en su oportunidad, la clausura del predio causó sorpresa y malestar. La última gran competencia que se desarrolló en ese circuito natural, fue una fecha del campeonato nacional de motocross, que reunió a unos 200 competidores de todo el país y que apoyó la Agencia Córdoba Turismo.

En esa oportunidad, la clausura no fue la única; la Policía Ambiental también había cerrado preventivamente un circuito de motos y cuadriciclos en Capilla del Monte.