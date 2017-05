Articulan talleres y espacios de educación no formal

EL Municipio lanzó el Centro Integral de Educación No Formal (CIENFo) dependiente de la Secretaría de Planificación y Desarrollo y de la Dirección de Educación, a cargo de Mariana González y Sonia Peirone respectivamente.

Se trata de un proyecto que ambas áreas vienen transitando desde el año pasado, a partir del momento en que se detectaron las problemáticas de la educación en el sector no formal, es decir en aquellos aspectos que la educación formal no brinda. Es un centro “integral, porque no sólo va a abarcar a los chicos que pueden salir de las escuelas y necesitan trayectos sino que también abarca a la familia, porque hoy en día todos nos tenemos que educar y aprender permanentemente”, señaló Peirone.