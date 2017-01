Avanza proyecto de controlar cuenca hídrica

Esta semana en Los Cóndores, el ingeniero Miguel Cuenca presentó los avances del proyecto para controlar la cuenca hídrica del arroyo El Tala.

Se estima que en febrero estará concluido para luego ejecutar las obras necesarias en cuanto termine la cosecha.

Básicamente, se trata de la construcción de microembalses, una especie de diques de tierra que contienen de manera temporaria el agua de lluvia.

Estas obras disminuirán el riesgo de que cuatro localidades de la región se inunden y permitirá hacer un mejor aprovechamiento del recurso hídrico en los campos.

Además de Los Cóndores, los beneficios de este proyecto deberán recaer sobre Río Tercero, Almafuerte y Tancacha.

En el caso de la localidad de Calamuchita, el proyecto tiene el valor adicional de favorecer la disponibilidad de agua para consumo humano, déficit que padecen desde hace varias décadas. “El agua pasa de largo, ellos no la pueden aprovechar y el resto de las localidades se inundan”, explica Cuenca a TRIBUNA, siendo lo más gráfico posible.

El ingeniero señala que este problema comenzó en la década del ’70 y es resultado de la erosión generada a partir del mal uso del suelo.

Pero con vistas al futuro de este proyecto a mediano y largo plazo, el área a intervenir abarca unas 39 mil hectáreas en las que pretende construir alrededor de 80 microembalses. De todos modos, en esta primera etapa están contemplados los primeros 25, en áreas por donde no pasa la correntada.

Los fondos

La ejecución está sujeta a fondos comprometidos de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia y de los propios productores.

Con respecto a estos últimos, Cuenca resaltó que nunca se había logrado el apoyo de tantos como en este año, no solo de manera individual sino a través de Cooperativas y consorcios camineros que ellos mismos conforman.

Para el creador de este proyecto, ya cuentan con la cantidad de productores necesarios como “para comenzar, aunque todavía no para terminar”.

La cuestión económica y distintas prioridades son argumentos de quienes todavía no se suman a esta iniciativa.

Si bien esta idea nació hace más de dos décadas, Cuenca destaca que nunca se había logrado avances como los actuales en torno al proyecto del manejo hídrico de la cuenca.