Cristina deslizó que no será candidata: “Me excluyo”

Cristina Kirchner sugirió este jueves que en las próximas legislativas no será candidata, al afirmar que ella ya fue Presidenta de la Nación “dos veces” y que no le “interesa” volver al ruedo electoral.

“No me interesa. Les voy a ser absolutamente sincera: yo fui dos veces Presidenta y para mí lo importante es que vuelvan ustedes, los jóvenes, los trabajadores, los estudiantes, los comerciantes, los científicos, los que creen en el país. Y en esto creo que el movimiento obrero tiene una inmensa responsabilidad”, sostuvo la exmandataria al responder a un grito de un sindicalista que le pidió que regresara a la escena política, durante una charla que brindó en la sede del gremio de docentes privados Sadop.

En la misma línea, hacia el final del acto, Cristina Kirchner dijo: “Hay que ayudar a reconstruir la Argentina, y no lo hago desde mi persona, me excluyo, y que nadie grite ni nada: me excluyo.

Es necesario ayudar a pensar a la gente sin que la confundan con falsos dilemas, o con un nombre o un apellido.

Siento que tengo una enorme responsabilidad, que como tuve tan grandes honores, ser la que más ayude a construir la unidad”.

