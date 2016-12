De Corralito a la Provincia

Futuro promisorio. A pocos días de asumir el segundo mandato como intendente de su pueblo, fue citado por el Gobierno provincial, donde ya cumplió el primer año como funcionario. Desde su despacho en el Centro Cívico analiza un presente que lo posiciona como el dirigente político de la región con mayor proyección.

-¿La adaptación a este cargo es permanente o ya fue superada?

-Uno cuando asume en un cargo de estos siempre tiene que estar preparado y se va adaptando a distintas circunstancias pero desde el primer día tenés que asumir la responsabilidad de este lugar que es muy importante porque tiene que ver con la relación con todos los municipios y comunas de la provincia.

-¿Pasó rápido este primer año?

-Sí por supuesto. Eso significa que se trabaja intensamente y todos los días se pone lo mejor de sí para que las cosas salgan bien. Los momentos que pasan rápido son los que a uno le gustan y le pone mucha pasión.

-¿Está cerrando el año más importante de su carrera política?

-Es un año muy importante para mí, para el Gobierno provincial y para este ministerio porque se ha logrado hacer muchas cosas importantes como descentralizar fondos y que los municipios se adapten a esos programas.

-¿Cómo es un día típico de trabajo acá?

-Generalmente son con agenda pero van surgiendo temas y reuniones imprevistas en base a las necesidades. Se arranca temprano, algunos días viajamos al interior, otros nos reunimos con los intendentes aquí o con otros ministerios o dependencias. Es un trabajo en equipo, coordinando distintas áreas.

-¿Qué diferencia hubo entre lo que imaginaba de este trabajo y lo que vio desde adentro?

-No fue muy diferente porque uno viene vinculado a la política. Sin dudas toda la experiencia de estar aca trabajando es muy importante pero es más o menos lo que esperaba porque medianamente conocía el rol. Estoy muy agradecido por la posibilidad que me dió el gobernador (Juan Schiaretti) y el ministro (Carlos) Massei y también la libertad para tomar decisiones, aportar opiniones y trabajar en equipo. Eso te da seguridad.

-¿Cómo convive con la interesante proyección que tiene como dirigente político?

-En cualquier actividad uno quiere progresar en lo que hace y eso es normal. Por el momento a lo que aspiro es a colmar las expectativas del gobernador, tener la independencia necesaria para seguir construyendo un buen dirigente político. Por supuesto uno siempre quiere estar en un lugar donde las decisiones que tome impacten sobre la mayor cantidad de gente posible. Las circunstancias dirán dónde está mi rol.

-Algo destacado de su función es que le ha tocado conocer distintos lugares de la provincia.

-Para ser un buen dirigente hay que palpar la realidad. Además, Córdoba es muy grande y no es lo mismo Traslasierra que el este provincial, el noroeste o el sur, en cuanto su economía, idiosincracia y cultura. Es una gran experiencia que a uno lo forma como dirigente y le permite visualizar problemáticas y plantear soluciones. En el futuro uno tomará decisiones en función a lo que aspira ser.

-Se lo ve presente en cada acto de la Provincia en nuestra región.

-Uno siempre quiere que a la región de uno le vaya bien pero también lo hacemos en distintos puntos del territorio, hay una mirada puesta en toda la provincia de Córdoba. Si uno puede trabajar para su pueblo o ciudades vecinas donde tiene su vida, sus amigos, se hace con más gusto. A mí me pone muy contento que el gobierno provincial esté encarando la obra de la autovía Almafuerte – Río Tercero, que Schiaretti haya tomado la decisión de licitar el Hospital, que se haga el tráfico pesado norte o la ruta entre Hernando y Punta del Agua, porque tiene que ver con la vida de uno, donde nació y se desarrolló.

-¿Y cómo ve al departamento Tercero Arriba?

-Todos los intendentes presentaron sus proyectos y se les pagó el fondo de desarrollo urbano, lo que significa una inversión de más de 20 millones de pesos, sólo desde esta área. Se puso en marcha el programa Lo Tengo, la devolución del 15 por ciento de la coparticipación, en estos días se va a transferir el FOFINDES, que significa más recursos para descentralización de la salud, fondos para móviles policiales, el PAICOR. Eso significa que el Gobierno provincial confió en los municipios y comunas y en la mayoría está funcionando muy bien.

-O sea, que se va a acentuar esa tendencia de descentralización.

-Creo que el año que viene hay que redoblar los esfuerzos para que lleguen más cosas al interior como profundizar el programa Vida Digna; Por Mi; Más leche, Más vida; PPP. Hay un gobierno presente en este momento de transición, con una fuerte mirada en lo social.

-¿Cuánta atención y energía le demanda estar al frente del PJ departamental?

-Para mí es un placer y estoy agradecido a todas las personas que confiaron en mí para ese espacio. La verdad es que el partido está logrando de a poco la unidad. Estamos manteniendo reuniones en los distintos circuitos donde todavía no gobierna el peronismo y tratando de consolidad un equipo de trabajo.

-¿Tiene tiempo para estar al tanto de lo que pasa en Corralito?

-Aunque no sea con el tiempo que tenía antes, estoy permanentemente en contacto con Christian (Lafuente) y todo el equipo de trabajo. Gracias a Dios es una Municipalidad que siempre estuvo bien administrada, este año va a cerrar de nuevo con superávit fiscal, obras en marcha y eso sin dudas lo acompaño.

¿Cómo lo ve a Lafuente ocupando el cargo de intendente?

-Por sobre todas las cosas es una buena persona, comprometida con su trabajo y muy abocado a lo público, por lo que ha colmado mis expectativas, como todo el equipo de trabajo porque cada uno pone lo mejor de sí para que las cosas salgan bien. En términos generales ha sido un buen año para ellos a pesar del contexto.

-Qué opinión le merece la vuelta del legislador Fernando Salvi a Unión por Córdoba?

-Yo lo veo bien, somos un proyecto político que no es sectario ni excluyente y todos los que quieran trabajar y sumarse en este proyecto para que a Córdoba le vaya bien, son bienvenidos. En el caso puntual de Fernando, si tiene la voluntad de acompañar al gobernador, me parece bien.

-¿Entiende las críticas que hubo?

-Siempre va a haber críticas cuando una persona se pasa de un lugar hacia otro pero creo que hay que ir para adelante. La pelea entre los políticos no resuelve ninguno de los problemas que tiene la gente. Por eso si hay personas con vocación de trabajo y tienen condiciones, van a ser bienvenidas. Después, a algunos les puede gustar más o menos.

-Y del gobierno nacional que evaluación hace? ¿Le pondría un puntaje?

-Quiero que al presidente le vaya bien. En cuanto a su gobierno creo que empezó bien y después se equivocó en muchas cosas, no se han visto los resultados esperados. Por ahí se plantea de que estamos mal para volver a estar bien. Hay un esfuerzo muy grande que están haciendo los sectores más vulnerables y espero que pronto se tomen las decisiones para que quienes la están pasando mal puedan salir de esa situación. Estamos en un momento complejo donde el salario de una familia no alcanza y trabajan los dos para ver si llegan a fin de mes. Es necesario salir rápidamente de esta coyuntura para que lleguen las inversiones, el país pueda crecer normalmente y por el momento no se avizoran decisiones que vayan en ese sentido. No soy quien para puntuar a nadie pero como puntaje le pondría un 6.