El riotercerense Hugo Peralta presentará su tercera novela

La novela es una construcción que uno va haciendo lentamente”, señala Hugo Peralta, uno de los pocos escritores de Río Tercero que bucea desde hace años en el género. A punto de publicar su tercer libro -otra novela-, explica que le “gusta analizar sus personajes, tomarse tiempo para contar lo que van a vivir”.

“Los hechos que salvarían al mundo” será presentada a fines de febrero, después de cuatro años de trabajo.

En esta nueva obra Peralta abandona en cierta medida la ficción científica” para meterse de lleno con el pasado y el futuro de la ciudad que lo vio crecer y brinda su visión sobre ella.

“La historia transcurre en Río Tercero, unos cuatro años hacia el futuro. La Casa de la Cultura, que ya no funciona como tal, fue adquirida por un descendiente de españoles que estuvieron en estas tierras. El lugar ha vuelto a ser una casa y su propietario le sede un espacio (el subsuelo) a un grupo de gente que gusta de la literatura, pero que un día comienza a pensar cómo mejorar el mundo, aunque sean un poco pesimistas acerca de que este objetivo pueda lograrse”, contó el autor.

La novela -Editorial Emancipate- de 300 páginas, fue prologada por Azucena Gribaudo, otra escritora de Río Tercero destacada en el género.

La obra de Peralta le permitió a su autor convertirse un poco en investigador. “Escribirla me permitió adentrarme en el pasado; me tuve que poner a estudiar cómo funcionaba la Casa de la Cultura cuando era una vivienda familiar”, comentó.

“Los hechos…” busca rescatar lo perdido en el pasado y ofrece una visión distinta de la ciudad, la del autor que habla a través de sus personajes.

Peralta admite que su trabajo como escritor “fue enriquecido por las experiencia de vida” y asegura que esto le ha permitido “darle interesantes matices a la historia”.

El autor

Peralta nació en la ciudad de Río Cuarto el 4 de febrero de 1966 y cuando tenía un año se radicó junto a su familia en Río Tercero. Los estudios primarios los realizó en la escuela Gral. Savio y el secundario en la ex Enet Nº 1. Entre 1986 y 1988 perteneció al grupo Gecil (Gente con Inquietudes Literarias). En ese período formó parte de la antología literaria El Mirador II de escritores locales, y sus trabajos también fueron publicados en distintos medios, entre ellos TRIBUNA. En el año 2007 presentó su novela “El fin de los sueños”, y en 2012 “Cerca de la eternidad”; “Los hechos que salvarían al mundo” será su tercera novela.

Peralta armoniza dos ocupaciones antagónicas: es operario técnico en una fábrica y en su tiempo libre escritor.

Aunque comenzó a escribir siendo adulto, fue su niñez en barrio El Libertador, donde combinaba lectura y juegos con los vecinos, lo que lo llevó a crear mundos imaginarios reflejados en sus primeras novelas.