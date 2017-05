En Hernando Martín Llaryora entregó aportes a distintas localidades del Departamento Tercero Arriba

El vicegobernador de Córdoba, Martín Llaryora visitó esta mañana la localidad de Hernando del Departamento Tercero Arriba para hacer entrega de diferentes beneficios a vecinos de la zona.

La Municipalidad de Hernando recibió en manos de su Intendente Gustavo Bottasso, $102.000 del Fondo de Descentralización de Mantenimiento de Móviles y Edificios Policiales (FOMMEP) y $1.200.000 del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales. Además, la Localidad de Hernando recibió subsidios para el Centro de Jubilados por la suma de $20.000 y $25.000 para la Asociación S.O.S Vida encargada del cuidado de los perros callejeros.

De mismo modo, comunas y municipios del Departamento recibieron diferentes ayudas. James Craik, con la presencia de su Intendente Oscar Alberto Fasolis, recibió $102.000 del Fondo de Descentralización de Mantenimiento de Móviles y Edificios Policiales (FOMMEP).

Por otro lado, a Los Zorros, el vicegobernador Llaryora entregó $90.000 del FOMMEP y $288.000 del Fondo de Reparación y Construcción de Edificios Policiales.

Siguiendo, Punta del Agua recibió del FOMMEP la suma de $60.000 con la presencia de su representante municipal Daniel Víctor Carrera.

Además, el Jefe Comunal de Las Isletillas, Humberto Pablo Terello recibió $31.600 del Fondo de Reparación y Construcción de Edificios Policiales. Del mismo modo, Pampayasta Sud recibió también del el Fondo de Reparación la suma de $62.700 en manos de su Intendente Iván Diyorio.

Asimismo, Martín Llaryora entregó a la Municipalidad de Oliva $607.368 del el Fondo de Reparación y Construcción de Edificios Policiales. Por su parte, del mismo Fondo de Reparación, Las Perdices recibieron la suma de $72.000 en manos de su Intendente Víctor Falvo.

Por último, el vicegobernador Martín Llaryora entregó Aportes de Saneamientos a la Comunidad Regional de Tercero Arriba por $2.250.000.

El vicegobernador de la Provincia de Córdoba agradeció la presencia de los Intendentes de las diferentes localidades y agregó: “La mejor política social es un buen empleo, no un buen subsidio. Sin producción no hay empleo y sin empleo no hay progreso. El progreso nos permite dar mayor competitividad a nivel mundial por lo que tenemos que estar unidos para hacer obras y progresar y de esa forma generar más empleo”.

La entrega se realizó en la Municipalidad de Hernando en el Salón Ricardo Alfonsín y estuvieron presentes el Intendente de dicha localidad, Gustavo Bottasso, el Presidente de la Comunidad Regional, Adrián Scorza, el Director General de Recursos Hídricos de la Provincia, Juan Pablo Brarda, el Secretario de Asuntos Municipales e Institucionales, Juan Carlos Scotto, el Legislador José Scarlatto y la Legisladora María Laura Labat.

Luego, Llaryora junto con los diferentes funcionarios recorrieron la obra del Cruce Subnivel que conectará la Zona Centro con Barrio Belgrano de Hernando. Fueron acompañados por Alcides Capello, Presidente de la Empresa Constructora Capello S.A. a cargo de dicha obra. El viaducto tiene un plazo de 6 meses a partir del 10 de Mayo.

También visitaron la Escuela Gobernador Díaz en la que se está realizando una ampliación para la construcción de una sala de tres años con fondos del Plan Aurora del Gobierno de la Provincia de Córdoba. El Plan Aurora prevé la construcción de aulas para poder cumplir los objetivos de tener la jornada extendida y la sala de tres años en todas las escuelas públicas.