Formula E en Puerto Macero: ‘Pechito’ López, “Hay muchas cosas para mejorar, pero hicimos una buena carrera”

El riotercerense largó último y llegó en el Puesto 10.

Pechito López es un inconformista. Siempre quiere mejorar y aunque brinde espectáculos fabulosos como el de esta tarde en Puerto Madero, no le alcanza para saciar su sed de victoria. Lo demostró cuando se bajó del auto que le entregó el DS Virgin Racing para este ePrix de Buenos Aires de la Fórmula E. “Me voy con bronca”, dijo, pese a una gran carrera en la que remontó diez puestos para meterse en zona de puntos.

“Haber terminado entre diez demuestra que teníamos un buen ritmo. El resultado fue positivo, pero a nadie le gusta chocar ni cometer errores”, aseguró con claros gestos de disgusto. El de Río Tercero tuvo un toque con la pared en la clasificación y eso le impidió largar más adelante en la carrera final (partió desde el último lugar).

Pero ese no fue el único motivo para el disgusto del cordobés, quien acusó problemas con el software de su auto: “El auto me marcaba que estaba consumiendo mucha batería, cuando en realidad no. No sabíamos los números que teníamos que seguir. Nos llevó seis o siete vueltas en el segundo tramo. Eso no me permitió avanzar en la primera vuelta, perdí, pero bueno, ya está”.

Pese a todo, Pechito vio un progreso y se ilusiona con eso. “Me sentí mejor. Lo que se hizo en la previa sirvió, faltó muy poquito para hacer un muy buen resultado”, deslizó. Y agradeció el aliento de la gente: “Fue increíble. El cariño que me dan es fantástico. Me siento orgulloso de ser argentino. Me demostraron la pasión, de qué estamos hechos. Vi más gente que en otros años, espero volver para estar con ellos”.

FUENTE. CLARIN Y TELAM