Jorge Baron Biza y un reconocimiento internacional a su única novela

LA reciente encuesta del 25º aniversario del prestigioso suplemento cultural Babelia, del diario El País de España, deparó una sorpresa literaria con mucho de tonada cordobesa. La novela “El desierto y su semilla” (1998) del escritor Jorge Baron Biza Sabattini (1942-2001), resultó elegida en la ubicación Nº 13 entre los 25 títulos en español más importantes de los últimos 25 años. A priori, en la danza de nombres y libros candidatos, muy pocos hubieran mencionado al autor nacido en Buenos Aires pero con padres de sangre mediterránea: el excéntrico millonario y escritor “maldito” Raúl Baron Biza y la destacada docente y pedagoga Rosa Clotilde Sabattini.

Como toda encuesta, los datos siempre resultan relativos y hay que tomarlos con pinzas ya que están condicionados por el contexto, la época y el país de origen. Pero esto no resta mérito ni justicia literaria a una obra cuya publicación original, en 1998, ya cosechó elogios entre lectores, escritores y crítica especializada. En su primera aparición, pagada por él mismo a través de la editorial porteña Simurg, logró un modesto éxito de ventas. Sin llegar a la categoría de best seller, agotó sus dos primeras ediciones transformándose en una novela de culto. La única que publicó este narrador y crítico de arte quien se suicidó en la ciudad de Córdoba, el 9 de setiembre de 2001. Se quitó la vida arrojándose desde el piso 12 de un edificio céntrico. De alguna manera, no hizo más que continuar el trágico mandato familiar de sus atribulados progenitores y de una de sus hermanas.

La edición original -con dedicatoria incluida- es la que se encuentra en la Biblioteca Urquiza de nuestra ciudad, lugar adonde el propio Barón Biza brindó una conferencia pocos meses antes de su muerte. En aquella visita dejó otro de sus libros, “Los cordobeses en el fin de milenio” (1999), una recopilación de sus textos periodísticos en el que comparte autoría con Rosita Halac. Un verdadero manual de estilo de crónicas urbanas, de lectura obligatoria para aspirantes a ejercer el periodismo gráfico.

Retomando “El desierto y su semilla”, la novela no se conseguía hasta el último octubre, cuando se reeditó a través del sello editorial Eterna Cadencia, con sede en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Casualidad o coincidencias de la vida, a fines de ese mes se publicó el resultado de la encuesta en la edición del suplemento sabatino Babelia.

Babelia

Con respecto a la encuesta organizada por el suplemento especializado en literatura, hay que decir que votaron 50 especialistas de España e Hispanoamérica entre escritores, traductores, libreros y críticos. Cada integrante del jurado debía elegir cinco obras del período 1991-2016. Por nuestro país votaron, entre otros, los escritores Beatriz Sarlo y Noé Jitrik. También participó, siendo la única cordobesa, la reconocida docente y ensayista Lila Perren de Velasco. Consultada por este medio, Lila Perren admitió no conocer el libro de Baron Biza y aclaró que su listado fue solo de autores españoles, su temática preferida: García Montero, Javier Marías, Alberto Méndez, Javier Cercas y Carmen Martín Gaite. Hay que destacar que Lila Perren fue titular de la cátedra Literatura Española de la Universidad Nacional de Córdoba y también de la Universidad Católica de la misma ciudad.

El primero en el listado del 25º aniversario de Babelia fue el chileno Roberto Bolaño con el libro titulado 2666, publicado en 2004. Como si fuera poco, el autor fallecido en 2003 termina de copar el podio con un tercer puesto de la mano de “Los detectives salvajes”, de 1998. El segundo escalón le correspondió al peruano Mario Vargas Llosa, único sobreviviente del boom, con “La fiesta del chivo” (2000).

Entre los argentinos, anteceden a Baron Biza en el ranking los libros “Borges” de Adolfo Bioy Casares en octavo lugar y “La grande”, la novela póstuma e inconclusa de Juan José Saer en el puesto once. En el caso del santafesino, además se anota un doblete con “La pesquisa” (1994), una novela policial con estilo saeriano.

En relación con su trayectoria laboral, Jorge Baron Biza trabajó durante décadas como periodista y crítico cultural, colaborando con distintos medios gráficos y suplementos de los diarios Clarín, Página 12 y La Voz del Interior, entre tantos otros. Tradujo y escribió un ensayo sobre Marcel Proust en el libro “El indiferente”. También ejerció como docente en la (hoy) Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Córdoba, ciudad en la que vivió desde 1993 hasta su muerte.

En Río Tercero

Cuando estuvo en nuestra ciudad, el 18 de mayo de 2001, brindó una conferencia sobre “La autobiografía como forma literaria” en la sala de la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza. Disertación que leyó ante un nutrido grupo de asistentes, en lo que fue una -o la última- de sus presentaciones en público. Precisamente su única novela pertenece al denominado género de la autoficción, que tanto análisis académico concita en la actualidad.

Por su parte, Fernanda Juárez es una periodista riotercerense, egresada de la Escuela de Ciencias de la Información, que compartió actividad laboral con Baron Biza cuando este vivió en Córdoba. Según su punto de vista, la encuesta “es un reconocimiento merecido para una obra magnífica, escrita para ser comprendida en otro tiempo que no era el de la primera publicación. Su libro es una piedra única, muy brillante por cierto y así la recordaremos”, expresó Juárez.

En la novela de Baron Biza, la biografía del autor -escrita en primera persona- ya preludia la crudeza de una obra sin concesiones, que sigue sorprendiendo casi veinte años después de su aparición.