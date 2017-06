La diputada nacional Brenda Austin visitó la localidad

La diputada nacional por Córdoba Brenda Austin (Cambiemos – UCR), se encuentra realizando visitas de manera periódica a las distintas localidades del interior cordobés para conocer “el interior profundo de nuestra provincia, saber cuáles son verdaderamente sus problemáticas y las dificultades que tienen para poder generar expectativas de desarrollo para la población”, a los fines de tener en cuenta todos estos aspectos al momento de legislar y a la vez para “acercar herramientas o servir de puente para que accedan a diferentes programas que existen en el gobierno”.

La legisladora fue invitada especialmente por la comisión directiva de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Colonia Almada Limitada a visitar esa localidad, a quienes agradeció por la invitación, agregando que la intención es ponerse a disposición de las entidades de las distintas localidades para tratar de “tejer puentes con el Congreso, con los distintos ministerios y secretarías a nivel nacional, y pensar aquellas acciones que puedan beneficiar a los pueblos y ayudarlos a resolver sus problemas, para permitirles seguir gestando fuentes de trabajo para que fundamentalmente los jóvenes tengan expectativas de desarrollo en sus propios pueblos”.

“Nuestra tarea no sólo es la legislativa, no sólo se trata de presentar leyes, sino también de ponernos a disposición de la gente, escuchar y ver qué esperan de nosotros. Lo primero que debemos hacer los legisladores de Córdoba es conocer no solamente las localidades en las que vivimos sino también recorrer todas las localidades de la provincia, no solamente las cabeceras de departamento, y debemos hacerlo todo el año y no solamente en época de elecciones”, se explayó Brenda Austin.

A través del acercamiento a los pueblos se impulsa “la búsqueda de un mecanismo para que cada proyecto de ley que presentamos sea reflejo de un trabajo colectivo con los destinatarios de las políticas, ya que no podemos plantear soluciones para un desarrollo más equitativo si no conocemos las dificultades profundas que atraviesan los pueblos del interior”.

Las instituciones de los pueblos e incluso muchas veces los municipios no tienen conocimiento de todos las herramientas, programas o subsidios que se otorgan a través de las distintas áreas del gobierno nacional, y es por eso que al acercarse a los pueblos persiguen la intensión de poner a disposición ese abanico de oportunidades.

La falta de oportunidades laborales, de conectividad y otros factores, hacen que los jóvenes abandonen sus pueblos en busca de oportunidades en otras ciudades, y es la idea de la diputada nacional discutir justamente la búsqueda de soluciones que eviten esa situación, para evitar tener “localidades cada vez más envejecidas que pueden llevar incluso a su desaparición, y esto requiere una acción concertada, una discusión seria para ver cuál es la oportunidad de desarrollo de un pueblo pequeño, porque todos los pueblos tienen algo para aportar y una virtud por desarrollar, y tenemos que encontrar esos puntos y desarrollar las condiciones para trabajar cooperativamente”.

Para acercar los programas y herramientas a la gente desde el bloque de la diputada Austin se presentó una iniciativa para que exista “una ventanilla única de acceso a los programas nacionales en todas las provincias, porque no siempre la gente puede trasladarse a Buenos

Aires para presentar papeles, entonces queremos generar las condiciones para que todos puedan acceder a los trámites necesarios directamente desde su provincia”.

“Estamos convencidos que en la tarea de escucharnos hay una enorme riqueza y un enorme aprendizaje y se transforma en una herramienta para pensar juntos las soluciones a cada problemática en particular”, expresó finalmente la diputada Austin.

Ayuda para la cooperativa

En el marco de la reunión mantenida con los integrantes de la Cooperativa de Colonia Almada, presidida por Daniel Buratti, la legisladora nacional comprometió su apoyo y el de su equipo de trabajo para la presentación de un proyecto que les permita acceder a un nuevo camión con grúa que la entidad necesita para la realización de trabajos de mantenimiento fundamentalmente en la zona rural, como así también de acercar las herramientas de los diferentes ministerios nacionales que sirvan para beneficiar el trabajo cooperativo.