La Justicia tiene 60 días para expedirse sobre la empresa Complex

Cerca de veinte trabajadores están suspendidos a la espera de una decisión realmente incierta

Desde hace tres días los trabajadores de la empresa Complex están realizando medidas pacíficas de fuerza en el ingreso al polo industrial sobre Avenida Savio, con la intención de que los habitantes de la ciudad conozcan su situación, pero sobre todo para que la Justicia sea expeditiva en el caso, ya que la misma tiene un plazo de sesenta días para dar a conocer su opinión, de la cual depende el futuro de alrededor de 20 familias de Río Tercero.

La situación es verdaderamente complicada, teniendo en cuenta que durante el lapso de tiempo que se demore la justicia en dar a conocer su veredicto sobre el caso los trabajadores estarán suspendidos sin goce de sueldo y sin saber a ciencia cierta si volverán a trabajar, si podrán cobrar o si serán indemnizados.

La manifestación de los trabajadores se realiza en forma pacífica, con cortes parciales que ocasionan sólo demoras en el tránsito de ingreso y egreso a la zona fabril.

El secretario general del Sindicato de Industrias Químico de Río Tercero, Omar Barbero, manifestó que se trata de “la única manera de que alguien nos escuche , dado que la situación es muy difícil porque el problema no depende del Ministerio de Trabajo ni del empresario (Miguel Buffón), sino que depende solamente de la Justicia, que tiene un término de sesenta días para instalarse en la empresa, comprobar si puede seguir funcionando y si los trabajadores pueden cobrar el salario, así que realmente es desesperante”.

La situación depende de la justicia porque la empresa tuvo un pedido de quiebra, aparentemente de una entidad bancaria, y los trabajadores se encontraron con que el ingreso fue fajado y no pudieron acceder a su lugar de trabajo en la jornada del lunes. “Durante esos 60 días, los trabajadores quedamos en un estado de suspensión y como siempre el hilo más débil somos nosotros no tenemos más sueldo, no tenemos expectativas y no tenemos la posibilidad de saber si alguna vez vamos a cobrar la indemnización si así lo designara la justicia”, expresó Barbero.

Por otra parte, el secretario general del Sindicato Químico puso de manifiesto que han mantenido reuniones con Miguel Buffón, quien les expresado que “posiblemente pueda sortear esta quiebra nuevamente, porque ya ha pasado por otra situación similar, pero hasta ahora nada de eso ha ocurrido, nos desalojaron el día lunes con fajas y un cartel que dice que la quiebra ya es un hecho”.

Acerca de la cantidad de personas que trabajan en la empresa, Barbero manifestó que se trata de 14 trabajadores de los cuales 11 son afiliados al gremio, pero “lo que pasa es que también había empleados administrativos y desconozco la cantidad así que posiblemente lleguen a 20 las familias afectadas por esta situación”.

“Independientemente de que esta empresa tenga la coyuntura que tiene el gobierno actual y el país, el problema más grave es que no tiene una situación de mejora, las industrias que cierran se van, eso se está viendo en todos lados, y hoy por hoy no tenemos dónde ir a reclamar. Hay empresas grandes que han cerrado en el país y el Ministerio de Trabajo ni siquiera dio una conciliación obligatoria para tener la posibilidad de seguir discutiendo el cierre o la indemnización de los compañeros”, expresó Omar Barbero

“No tenemos a quién recurrir, estamos más desamparados que nunca, porque no es competencia del Ministerio ni del empleador sino de la justicia y nosotros tenemos que llevar el pan todos los días al hogar y no podemos estar tampoco todos los días manifestándonos, porque no es lo que más nos gusta pero nos obligan a hacerlo cuando se trata de una injusticia”, agregó el dirigente gremial.

También Barbero expresó que los pasos a seguir de deciden diariamente en asamblea con los trabajadores y que hasta el momento nadie se ha acercado para conocer la problemática, salvo “algunos compañeros de gremio, la mesa de Unidad Sindical, algunas personas que están en la política, pero nadie que pueda solucionar el conflicto que es lo que realmente necesitamos”.