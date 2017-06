Las ventas por el Día del Padre cayeron 3,6%

Nuevamente hubo una retracción en la comparación interanual. El ticket promedio se ubicó en $570, un 18,7% por encima del 2016, aunque la inflación fue superior, lo que muestra un cauteloso consumo. “Los comercios hicieron un gran esfuerzo de promociones para recuperarse y poder competir”, dijo Fabián Tarrío, presidente de CAME.

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas por el Día del Padre 2017 cayeron 3,6% frente a igual fecha del año pasado. La caída es importante si se tiene en cuenta que en 2016 para esta misma fecha las ventas se habían retraí 7,5%.

De todos modos, hubo gran diversidad en los resultados. “Muchos comercios lanzaron promociones muy interesantes para captar público y tuvieron mejores ventas. Hicieron un gran esfuerzo para poder competir”, aseveró Fabián Tarrío, presidente de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Se destacaron rebajas de entre 35% y 50% en indumentaria, calzados, vinos, restaurantes, y artículos electrónicos principalmente, o negocios que ofrecían por cada compra sorteos con la posibilidad de ganar pasajes en avión, cupones de descuentos, cenas, y otros regalos.

Los que no elaboraron estrategias para abaratar precios, se quedaron con pocos clientes. Pero se trata de alternativas que muchas pymes no pudieron ofrecer, y que aun haciéndolas, a menudo no alcanzaron para competir con los grandes firmas que tuvieron acuerdos generosos con los bancos por compras con tarjetas.

En líneas generales, el mercado de consumo siguió afectado por la pérdida de poder adquisitivo de las familias y la retracción que persiste en la economía. Hubo prudencia en los gastos y se eligieron regalos con ofertas o de costos más pequeños.

El ticket promedio este año se ubicó en $570, un 18,7% por encima del año pasado, pero la inflación anual fue superior, lo que muestra el cuidado del consumo.

Continuaron ganando relevancia este año las ventas por Internet. Según el análisis de demanda realizado por Focus Market para CAME sobre una encuesta en 2364 consumidores, el 15% de las ventas del Día del Padre fueron on line, el 43% se realizaron en comercios a cielo abierto, el 11% en supermercados y el 31% en shoppings. En la opción por Internet se destacaron también los sitios de descuento, que ofrecieron muy buenas promociones bajo esa modalidad de compra.

Las tiendas que comercian electrónicamente tuvieron mejores resultado frente al año pasado que los que vendieron en comercios a la calle. Este año más gente usó esa opción, lo que provoco que la mayor demanda se distribuyera entre un mayor número de oferentes.

Las principales variaciones en las cantidades vendidas en la semana del Día del Padre 2017 frente a igual fecha de 2016 relevadas en 850 comercios del país fueron las siguientes: