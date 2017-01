Los nominados a los Oscar

–MEJOR PELÍCULA: “La La Land”, “Hasta el último hombre”, “Manchester junto al mar”, “Un camino a casa”, “Luz de luna”, “Fences”, “Sin nada que perder”, “La llegada” y “Talentos ocultos”.

–MEJOR DIRECTOR: Damien Chazelle por “La La Land”, Mel Gibson por “Hasta el último hombre”, Barry Jenkins por “Luz de luna”, Kenneth Lonergan por “Manchester junto al mar” y Denis Villeneuve por “La llegada”.

–MEJOR ACTOR: Casey Affleck por “Manchester junto al mar”, Andrew Garfield por “Hasta el último hombre”, Ryan Gosling por “La La Land”, Viggo Mortensen por “Capitán Fantástico” y Denzel Washington por “Fences”.

–MEJOR ACTRIZ: Natalie Portman por “Jackie”, Emma Stone por “La La Land”,

Meryl Streep por “Florence, la mejor peor de todas”, Isabelle Huppert por “Elle” y Ruth Nega por “Loving”.

–MEJOR ACTOR DE REPARTO: Mahershala Ali por “Luz de luna”, Jeff Bridges por “Sin nada que perder”, Michael Shannon por “Animales nocturnos”, Lucas Hedges por “Manchester junto al mar” y Dev Patel por “Un camino a casa”.

–ACTRIZ DE REPARTO: Viola Davis por “Fences”, Naomi Harris por “Luz de luna”, Nicole Kidman por “Un camino a casa”, Octavia Spencer por “Talentos ocultos” y Michelle Williams por “Manchester junto al mar”.

–MEJOR GUIÓN ORIGINAL: “La La Land”, “The Lobster”, “20th Century Women”, “Manchester junto al mar” y “Sin nada que perder”.

–MEJOR GUIÓN ADAPTADO: “La llegada”, “Fences”, “Talentos ocultos”, “Un camino a casa” y “Luz de luna”.

–MEJOR PELÍCULA ANIMADA. “Moana: Un mar de aventuras”, “Kubo y el último Samurai”, “My life as a Zucchini”, “Zootopia” y “The Red Turtle”.

–MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA: “Land of Mine”, de Dinamarca; “Un hombre llamado Ove”, de Suecia; “El cliente”, de Irán; “Tanna”, de Australia; y “Toni Erdman”, de Alemania.

–MEJOR FOTOGRAFÍA: “La Llegada”, “La La Land”, “Un camino a casa”, “Luz de luna” y “Silencio”.

–MEJOR EDICIÓN: “La llegada”, “Hasta el último hombre”, “Sin nada que perder”, “La La Land” y “Luz de luna”.

–MEJOR EDICIÓN DE SONIDO: “La Llegada”, “Horizonte profundo”, “Hasta el ultimo hombre”, “La La Land” y “Sully”.

–MEJOR MEZCLA DE SONIDO: “La llegada”, “Hasta el ultimo hombre”, “La La Land”, “Rogue One” y “13 horas”.

–MEJOR VESTUARIO: “Animales fantásticos”, “Aliados”, “Florence, la mejor peor de todas”, “Jackie” y “La La Land”.

–MEJOR MAQUILLAJE: “Un hombre llamado Ove”, “Star Trek Sin limites” y “Escuadrón suicida”.

–MEJORES EFECTOS VISUALES: “Horizonte profundo”, “Doctor Strange”, “El libro de la selva”, “Kubo y el último samurai” y “Rogue One”.

–MEJOR PRODUCCIÓN DE ARTE: “La llegada”, “Animales fantásticos”, “Hail Ceasar”, “La La Land”, “Pasajeros”.

–MEJOR CANCIÓN: “Audition” y “City of Stars”, ambas de “La La Land”; “Can’t stop the feeling” de “Trolls”; “How Far I’ll Go”, de “Moana: Un mar de aventuras”; y “The Empty Chair”, de “The James Foley Story”.

–MEJOR BANDA SONORA: “Jackie”, “La La Land”, “Un camino a casa”, “Luz de luna” y “Pasajeros”.