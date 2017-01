Martino espera un 2017 con más fondos, despegue económico y obras

Alberto Martino, como todos, espera que el 2017 sea el año del despegue económico y de las obras públicas. El año electoral puede llegar a presagiar ese escenario. El intendente dice anhelarlo y puntualiza que ya hay señales en esa dirección: un incremento de los fondos para los municipios y la perspectiva de varias e importantes obras para la ciudad, como el nuevo hospital y la autovía hacia Almafuerte.

-¿Es positivo o desalentador el balance que se puede elaborar del año que se va?

-Más allá de todos los problemas que hemos padecido los argentinos, de los cuales los riotercerenses no hemos sido ajenos, como la recesión, la economía y la inflación, terminamos un año positivo. No es poca cosa que terminemos el año con paz social y desde nuestro Municipio prestando todos los servicios durante el año sin problemas y pudiendo pagar los sueldos (del personal municipal). Sin poder hacer grandes obras por estar dentro del contexto general del país. Era un año para estar muy cautos hasta que arranque la economía en general. La esperanza está puesta en el que viene para que sea mejor.

Más recursos

-¿Es optimista?

-Lo soy. La Provincia y la Nación han permitido que haya más dinero de la coparticipación para los municipios. Es histórico que la Provincia nos coparticipe más fondos como el Impuesto Inmobiliario Rural. Se ha aumentado la participación del Fofindes. Habrá recursos extra que si se mantuvieran los índices inflacionarios nos dará oxígeno para el 2017. Hay muchas obras importantes anunciadas por el gobernador (Juan Schiaretti) para Río Tercero y la zona que va a movilizar la economía de Río Tercero y de la región. Aspiramos a que le vaya muy bien, además, al Gobierno nacional.

-El Concejo Deliberante aprobó el presupuesto para el año que viene, pero quedó pendiente el nuevo cálculo de la Tasa a la Propiedad que no logró sancionarse (se preveía dejar de lado los metros lineales de frente del inmueble para incluir los metros cuadrados construidos y la valuación de la propiedad).

-Es una lástima. Cuando uno quiere innovar en algo, la mayoría de quienes se opusieron lo hicieron sin ningún tipo de conocimiento. Es lamentable. Se perdió una gran oportunidad para que hoy se hiciera un pago de tributos equitativo y justo para toda la ciudad, en lugar de seguir con este viejo sistema. Pero tenemos todo el 2017 para seguir estudiándolo y conversando, y todos se convenzan que es algo bueno y positivo. No va en desmedro de nadie. En estas cuestiones, que hacen a las políticas de estado, no se puede mentir sobre porcentajes que no existían. No tienen ni idea sobre cómo impactaba el aumento. Todos los números que tiraron fueron mal intencionados. Fue solo para hacer oposición a un nuevo mecanismo de cobro que es fundamental, como tienen las grandes ciudades. Lo practica Carlos Paz, Río Cuarto y otras ciudades importantes de la provincia. De todos modos hay que dar vuelta la página. Se aprobó (en su lugar) un aumento de tasas razonable.

-¿Ese cuestionamiento va dirigido a la oposición y hacia dentro del oficialismo?

-Para todos los que se opusieron. Puertas adentro todos reconocían que es un buen sistema, pero hacia afuera decían otra cosa. Es incomprensible. Hacia adentro nos decían ‘yo coincido con lo que van a hacer ustedes, pero bueno, políticamente no lo puedo aprobar’. No les interesa la ciudad sino la cuestión política o lo particular sobre lo general. Así no vamos a avanzar nunca. Esa es la realidad.