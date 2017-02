Martino llevó tranquilidad sobre la planta de Atanor de Río Tercero. Ver video

El intendente Alberto Martino transmitió esta mañana tranquilidad sobre la continuidad productiva de la planta de Atanor Río Tercero, luego que las empresa decidiera cerrar sus plantas instaladas en Munro y Baradero, provincia de Buenos Aires. La firma ratificó que seguirá invirtiendo en está ciudad y concentrará su producción de herbicidas.

“Me comuniqué con Agustín Herrera, director de Asuntos Legales de Atanor en Argentina, y me aseguró de que se trata de un cambio de rumbo de la empresa con lo que producía en esas plantas pero nada tiene que ver con la situación local ya que habrá un fortalecimiento en la sección herbicidas”, dijo Martino en conferencia de prensa, acompañado por el jefe de Gabinete Marcos Ferrer y la presidenta del Concejo Deliberante María Luisa Luconi.

“Hoy cuando me desperté y vi la información me desesperé porque en Río Tercero tiene una incidencia importante como empresa por eso despejé dudas con la comunicación con Herrera y obtuvimos la respuesta de que no se verá afectada la empresa por estos inconvenientes y me ratificó la decisión de hacer una fuerte inversión en la planta local con los agroquímicos”, indicó.

A través de un comunicado enviado a este medio, Atanor ratificó inversiones por unos 70 millones de dólares.