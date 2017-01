Murió Julieta Magaña

La actriz y presentadora de programas infantiles, Julieta Magaña, muy recordada por su popular composición musical La batalla del movimiento, falleció este lunes a los 69 años a causa de un cáncer de pulmón.

Magaña había nacido el 22 de septiembre de 1947 hija de una pareja de actores, Ángel Magaña y Nury Montsé, y comenzó a destacarse en la década de 1970 como presentadora infantil, luego de haberse desempeñado como maestra jardinera.

Su cercanía con el ambiente artístico le permitió enterarse que buscaban una conductora para un programa infantil y decidió presentarse, sin la anuencia de su padre, y quedó.

“Le pedí permiso a los hijos de Armando Bó, que eran los dueños del jardín de infantes donde yo trabajaba, y me mandé de caradura. ¡Cuando me dijeron que yo había sido la ganadora no lo podía creer! Y, como ya tenía el título de maestra bajo el brazo, mi viejo no me dijo ni mú”, recordó hace unos años.

Su debut televisivo fue en como co conductora del programa Este es mi mundo de Canal 13, que se emitió desde el verano de 1974 hasta 1976, junto a Perla Szuchmacher, Horacio Peña y Abel Gutman.

Ese programa la catapultó a la fama al punto de pasar a tener un envío con nombre propio, Hola Julieta, en 1976, cuyo éxito le abrió puertas para giras teatrales en todo el país.

En 1980, comenzó a explotar la faceta actoral, al protagonizar también en Canal 13 la comedia “Hola Julieta, hola papá” junto a su padre y en 1981 lanzó su disco.

Su popularidad la llevó al cine, ya que participó en Andrea, con Andrea del Boca y su padre Ángel, en 1973 y luego en la serie de los “superagentes”, “Tiburón, Delfín y “Mojarrita”.

Sin embargo paulatinamente su figura quedaría relegada de las grandes pantallas hasta que en la década de 1990 condujo el ciclo Cine argentino y en 1999 una nueva versión de La batalla del movimiento en distintos programas de cable y televisión abierta.

En la década de 2000 trabajó como subdirectora de la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo de la Municipalidad de Vicente López durante la gestión de Enrique “Japonés” García y en 2006 grabó un compilado de sus canciones más populares con un nombre conocido: Hola Julieta.