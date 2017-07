Rally Cordobés: Cravero ganó en Jesús María.

Mauro Cravero obtuvo una gran victoria hoy en el Rally “Día de la Bandera” con epicentro en Jesús María válido por la 4° fecha del Campeonato Cordobés de la especialidad y con este resultado vuelve a prenderse en la lucha por el campeonato.

El riotercerense junto a “Manu” Prieto condujo al Renault Sandero al primer lugar en la Clase A1. Pero no solo es para destacar el resultado alcanzado en su categoría, sino que arribaron 4° en la clasificación general de la carrera.

Luego de dos días de competencia donde pelearon al segundo por los puestos de privilegio en la divisional por excelencia entre los autos de tracción simple, otra vez Cravero impone condiciones y experiencia a las dificultades que mostraron los caminos de esa región del norte provincial.

Pudieron transitar la totalidad de los kilómetros sin mayores inconvenientes. En el recorrido de hoy domingo tenía sectores cronometrados de mayor distancia que los disputados el sábado, donde siempre el actual campeón de la categoría logra capitalizar mejores resultados, adjudicarse así la victoria por segunda vez en el año.

Cravero, que llegaba con la expectativa de sumar con vistas al título, se lleva casi la totalidad de los puntos en juego, lo que lo pone nuevamente en la lucha directa por la corona de la Clase A1.

Mauro Cravero: “La verdad que fue una carrera entretenida como lo esperábamos. Es lindo correr de esta manera en una categoría donde no nos sacábamos diferencias. Montoro comenzó adelante, volvió a correr Lucas Solera y no desentonó para nada, ojalá pueda tener continuidad y lamentablemente el sábado tuvo que abandonar Pancello, pero en condiciones normales hasta el final no se sabía quién iba a ganar, más o menos como pasó en Santa Rosa. Hoy en los tramos un poco más largos yo me siento confiado y pude recuperar varios segundos pasando al frente, todo gracias al muy buen trabajo previo y al gran auto que me entregaron el Flaco y mi viejo al que no se le aflojó ni una tuerca. La verdad que me voy sumamente conforme con el fin de semana y de cómo nos preparamos para la segunda mitad de año”, destacó.

Clasificación final A-1

1° Mauro Cravero (Río Tercero) 54m30s9/10

2° Rubén Montoro (Despeñaderos) a 25s2/10

3° Lucas Solera (Río Tercero) a 1m43s3/10

4° Nicolás Armesto (Carlos Paz) a 2m00s8/10

5° Hernán Del Ré (Bell Ville) 2m28s0/10

La próxima fecha es el 22 y 23 de Julio en la Ciudad de Cruz del Eje.