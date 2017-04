Reestreno y gira nacional para la obra “Se despide el campeón”

Luego de reestrenarse en Córdoba durante el mes de abril la obra teatral “Hay que dejarlo jugar”, del dramaturgo Fernando Zabala, el riotercerense repondrá otra pieza de su autoría. En este caso, la que subirá a escena próximamente en su segunda temporada es “Se despide el campeón”, obra que obtuvo excelentes comentarios del público y con la que el dramaturgo realizó una gira por distintas localidades en la provincia.

Las funciones de esta nueva puesta serán todos los viernes de mayo en “Espacio Urda” -9 de julio 739-, a las 21. Mientras que en el mes de junio, Zabala realizará una gira nacional, que comprenderá las ciudades de General Pico, Rosario, San Miguel de Tucumán y Santa Fe.

La pieza teatral en cuestión, trata sobre Lopecito, un entrenador de boxeo venido a menos, a punto de llevar al Bicho González, (mítico boxeador amateur de Las Varillas) a su despedida y morada definitiva en el viejo Club Sportivo Almafuerte. Pero antes, la confesión inevitable, un desahogo tóxico y melancólico, que terminara en un difícil trago de digerir. “Se despide el campeón” bordea un triángulo amoroso, un verdadero drama pasional, una tragedia de submundo, con una crisis de identidad, en cuyo personaje protagónico, se visualiza la máscara enfrascada de a una sociedad prejuiciosa y arbitraria, que reprime con facilidad, lo que se sale de norma. Los vínculos, el amor, la humillación, la traición, el padecimiento; el texto abreva en todas esas historias que a pesar de no tener un final feliz, exigen la oportunidad de ser contado.

“Mostrar ese mundo escondido y solitario, entre penumbrosas borrascas, fue lo que me perturbó definitivamente y me terminó empujando a los cuadernillos. Allí hago acopio paisajístico de cada imagen que me vuela la cabeza y que más temprano que tarde, me vuelven incorregiblemente dramaturgo. Esta obra no fue la excepción y el material que casi estaba marginado, se me rebelaba a ser escrito vaya a saber porqué motivo, pero sin embargo, las vueltas de la vida, y mi testarudez gallega, hizo que lo tomara por las astas y volviera casi intuitivamente a reelaborarlo. De allí, que nació esta sublime criatura sietemesina en una noche parturienta, pero llena de placer”, señaló Zabala.