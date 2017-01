Se conoció el audio de la llamada de Cristina Kirchner a Parrilli

Una escucha telefónica entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, su persona de confianza y perpetuo “mayordomo”, deja en evidencia los maltratos a los que es sometido el último jefe de los espías que nombró la ex presidenta. “Pelotudo”, se sabe ahora, es un insulto repetido en los diálogos entre ambos.

Cristina: –Hola

Parrilli: -¿Quién habla?

Cristina: – Yo

Parrilli: – ¿Quién es yo?

Cristina: – Yo, pelotudo. Empezá a buscar todas las causas que le armamos…No que le armamos, que denunciamos a Stiuso. ¿Viste los diarios?

Parrilli: – No, todavía no me llegaron.

Cristina: – Usá internet, pelotudo.

Ese sería el diálogo que mantuvieron Cristina Kirchner y Oscar Parrilli el 24 de junio pasado, grabado por pedido de Guillermo Marijuan. El fiscal investigaba a ambos por la actuación antes y después de la fuga y captura del narcotraficante Ibar Pérez Corradi. Ese cruce telefónico lo publicó hoy el sitio Infobae, en simultáneo con la confirmación de la presentación de la denuncia contra la ex presidente por “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público” y “falsa denuncia”.

FUENTE. CLARIN Y LA RADIO LA RED