Tercero Arriba estrena candidata a Diputada Nacional

Lo que venía siendo un rumor se terminó confirmando oficialmente y por primera vez, el departamento Tercero Arriba tiene candidato a ocupar una banca en el Congreso Nacional.

La dirigente oriunda de Hernando, María Laura Labat (38), es abogada, flamante escribana, -recibida en enero-, y ocupa el lugar número 8 en la lista de Unión por Córdoba, para las elecciones PASO del 13 de agosto.

Trabajó en la Unicameral varios años hasta ser postulada en 2011 como legisladora provincial en el lugar número 16 de la lista que encabezaba José Manuel De la Sota. En la siguiente elección, cuando fue electo el gobernador Juan Schiaretti, pasó a ocupar el puesto 2 en la nómina de legisladores provinciales, cargo que ocupa actualmente.

-¿Cómo tomó esta nueva nominación?

-Para mí es un honor. Cuando José Manuel De la Sota no aceptó la candidatura, nos dijo que pasaba la posta a jóvenes con nuevas ideas y nos dio la responsabilidad, además del honor, de representar a Unión por Córdoba en do memoria y no recuerdo que haya habido candidatos a diputados nacionales del departamento.estas elecciones legislativas. Aparte, en mi caso, soy la única dirigente del departamento Tercero Arriba, teniendo en cuenta todas las listas, que están participando. Estuve haciendo memoria y no recuerdo que haya habido candidatos a diputados nacionales del departamento.

-¿Observa un recambio generacional del peronismo provincial?

-Sin dudas, que hoy encabece la lista un dirigente como Martín (Llaryora), acompañado de Pablo Cassinerio, Daniel Passerini, Edgard Bruno, que es otro compañero de “La Militante”, son caras que muestran una renovación. También es algo que se da por una cuestión natural. Hay dirigentes que van creciendo, ocupando otros lugares, con otro tipo de aspiraciones.

-Su lugar en la lista es lo que se conoce como no expectable, ¿qué importancia le da usted?

-Estar entre las nueve personas titulares que fueron elegidas de toda la provincia, de las cuales solo tres son mujeres, para mí es un orgullo. Estar en el número 8 puede que hoy no sea expectable pero sí tal vez a futuro. Quizás en el 2019 quienes hoy asumen, acepten otro tipo de responsabilidades y se van corriendo los lugares. Hay diputados nacionales que han asumido en los dos últimos años de mandato y estaban en lugares como el mío, así que nada es imposible.

-Puede observarse importante presencia del interior provincial en la lista.

-Sí, en los cargos titulares hay muchos representantes con fuerte presencia regional. Están representados, Río Cuarto, Villa María, Tercero Arriba, Marcos Juárez, el sur provincial, el norte, se trató de conformar una lista con dirigentes de reconocimiento territorial.

-Cuál cree que es la principal fortaleza de la lista?

-Además de su conformación, se destaca un claro objetivo en cuanto a los intereses de la provincia, que va a ir a defender a Buenos Aires. Es una lista armada en Córdoba y no desde allá. Nuestro planteo es apoyar la gobernabilidad, haremos todo lo posible para que al presidente (Mauricio) Macri le vaya bien, porque de esa manera nos irá igual a todos los argentinos. Unión por Córdoba ya lo ha demostrado, apoyando todas las leyes que le hacían bien a nuestro país. Pero planteamos una situación que hoy se pone de manifiesto porque el país no puede seguir subsidiando a Buenos Aires para que ellos paguen menos de transporte, luz, gas. Los subsidios se deben dar a todas las provincias de acuerdo a un índice coparticipable y a los habitantes que tenga, de forma equitativa.

-Se observa que el concepto de federalismo es un eje del discurso en los representantes del partido.

-No solo del discurso sino de la acción histórica de Unión por Córdoba. El Gobierno provincial trabaja de manera conjunta y equitativa con los municipios del interior aunque sean de otro partido, como ocurre por ejemplo en Río Tercero. Si nos moviéramos con el concepto del Gobierno nacional, todo iría para Córdoba capital, sin embargo en todos los pueblos, por más chicos, hay obras. Se van invertir 215 millones en hacer la ruta desde Hernando a Punta del Agua, que es una comuna con aproximadamente 200 habitantes y la inversión es muy grande, pero tienen los mismos derechos que quienes viven en ciudades más grandes. Ese es el concepto que queremos llevarle a la Nación.

-¿Cuáles son las chances reales de ganar las elecciones sin la presencia de De la Sota?

-Sin duda que su presencia es muy importante porque ha sido tres veces gobernador de nuestra provincia, senador y diputado nacional. Es un hombre que cuando uno lo acompaña caminando las calles, se da cuenta del amor de la gente, tiene un carisma especial. Sin dudas que él estará apoyando esta lista aunque no vaya a ser candidato en esta oportunidad. Pero creo que las chances de ganar son muy altas por el nivel y la calidad de los candidatos. La gente no va a dejar pasar lo que se ha hecho en Córdoba durante todo este tiempo que se gobernó la provincia, la situación del país y una necesidad económica que lamentablemente se está sintiendo en todos los sectores.

-¿Cuáles son las diferencias principales con la propuesta de Cambiemos?

-La verdad es que no he escuchado propuestas de Cambiemos, veo que la discusión interna del radicalismo con el PRO es por los lugares en la lista y no por la defensa de los intereses de Córdoba. No discuten ideas, sino cargos me parece.

Por Nicolás Cravero – regionalestribuna@itc.com.ar