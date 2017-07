Tres Cerros: el novedoso desarrollo inmobiliario que llegó a Río Tercero

Tres barrios dentro de un novedoso concepto de urbanización para viviendas residenciales, llega a Río Tercero. “Tres Cerros, el lugar para vivir” es un moderno planteo residencial ubicado en una zona con excelente acceso, integrado a la ciudad y rodeado de naturaleza.

La urbanización ofrecerá a las familias riotercerenses una inmejorable oportunidad para la construcción de la vivienda propia, a precios accesibles y financiación acorde.

Entre los tres barrios a ejecutar: Los Gigantes; Champaquí; y Los Linderos, se dispondrán 670 lotes, con espacios aptos para el uso comercial, institucional y residencial, además de amplios espacios verdes.

La nueva urbanización está ubicada hacia el noroeste de la ciudad, en el acceso por Almafuerte, con las márgenes del río Ctalamochita de fondo.

Como se refleja en la imagen de esta nota, contempla una gran superficie de espacios verdes distribuidos y equipados con juegos para niños y equipamiento de gimnasia; arbolado de calles y forestación de espacios verdes con especies autóctonas.

Primera etapa

La etapa inicial ya está en marcha. Desde esta semana están disponibles las respuestas a todas las inquietudes de los potenciales compradores, en el mismo loteo Los Gigantes, de 175 lotes.

Personal especializado atiende todas las consultas respecto de las condiciones de compra y explica en el lugar, las características únicas de la urbanización. “El desarrollo urbanístico desde el cual se planteó Tres Cerros, fue concebido a través de un ‘master plan’, que en cualquier ciudad ayuda a ordenar el crecimiento futuro, con sus diferentes espacios y usos”, explica Fernando Testa, de TH Grupo.

Tres Cerros sale de lo habitual, que es la finalidad de un loteo para un único destino, como es el residencial. “No hemos visto que este proyecto urbano esté presente en Río Tercero”, apunta Testa.

El desarrollo está articulado por una avenida principal (ver plano en la página 6) que une la futura autovía con el río Ctalamochita. Ese acceso tiene un ancho de entre 30 y 70 metros de acuerdo con su recorrido dentro del trazado. “Da acceso a todos los macrolotes que conforman el master plan”, indica Testa.

Algunos de los espacios ya han sido definidos para la ubicación de centros comerciales, actividades recreativas y deportivas.

El proyecto “está diseñado para que el crecimiento sea armónico y quien viva allí encuentre todos los usos que requiere”.

El predio tendrá un cierre perimetral, pero los desarrollistas aclaran que no se trata de un barrio cerrado. Se trata de características que ayudará a dotarlo de mayor seguridad.

La primera etapa cuya comercialización comenzó, está integrada por 175 lotes, de entre 400 y 500 metros cuadrados de superficie, cuyo costo empieza desde los 380 mil pesos, con variados planes de pago, entre ellos hasta 24 meses en pesos fijos. “Está pensado para que la mayoría de los lotes se ubiquen frente a espacios verdes. Una de las fortalezas del barrio es que tiene un único ingreso y egreso, por la avenida principal”. De la primera etapa, el desarrollo está comercializado en un 30%.

“Contamos con dos planes para las personas que quieran comenzar a construir en forma inmediata. Los acompañamos en el proceso de su obra y terminan pagando su lote a partir que tengan su casa terminada. Hay una entrega muy mínima, que puede ser del 15 o 20% del valor del lote, con un compromiso de llevar adelante su obra: durante el plazo de construcción no abona el lote: lo hace desde que se muda a su nueva vivienda”, puntualiza Testa.

El desarrollo cuenta con todos los servicios: agua, cloacas, energía eléctrica, alumbrado público y cordón cuneta. El cableado de los servicios es subterráneo.

“Es importante mencionar que el loteo cuenta con todas las autorizaciones. Y estamos con las nomenclaturas definitivas de Catastro”. No se exigen expensas ni gastos comunes. La tipología de las viviendas serán las que fije la normativa municipal de Río Tercero.

La atención se realiza en el loteo de jueves a domingos de 10 a 13.30 y de 16 a 18.