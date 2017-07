Un premio al esfuerzo, dedicación y compromiso

Franco Piñán Basualdo, con 23 años obtuvo el mejor promedio en el Instituto Balseiro

Cuando finalizó sus estudios en la IPET 266 de Río Tercero Franco Piñán Basualdo no se imaginaba que años más tarde sería becado en el Instituto Balseiro; tampoco que fuese a destacarse obteniendo el mejor promedio de la carrera de Ingeniería Mecánica; y menos aún que por obtener ese promedio podría viajar a Francia durante seis meses en un intercambio que le permitirá continuar especializándose y vivir una experiencia verdaderamente enriquecedora para su futuro.

El orgullo que siente su madre María Gabriela Basualdo no puede ser disimulado de manera alguna, y como riotercerenses también debemos sentir el mismo orgullo, que un hijo de este pueblo haya obtenido semejantes logros a nivel educativo.

Franco obtuvo su título el pasado 23 de junio en Bariloche un día después de presentar su tesis sobre “Diseño conceptual de un lanzador de señuelos”, relacionada con la defensa antimisiles para el INVAP SE, específicamente para la Gerencia Aeroespacial y Gobierno, espacio en el que se desarrollaron los ARSAT. Alcanzó la mejor nota final que aún no la conoce, pero puede llegar a 9,5.

El comienzo

En diálogo con TRIBUNA, el joven riotercerense manifestó que en la escuela técnica de Río Tercero se inclinó por la especialidad Electrónica, y al recibirse comenzó a cursar en la Universidad Nacional de Córdoba la carrera de Ingeniería Electrónica. “Tras dos años y medio de cursar surgió la posibilidad de rendir el examen de ingreso para el Instituto Balseiro, me presenté, me fue bien, me llamaron a una entrevista e ingresé. Estuve tres años hasta que hace unos días recibí mi título”, contó.

“Me siento muy feliz por los logros que obtuve, y esto se mezcla con un poco de tristeza por la gente que pude conocer en Bariloche y que a lo mejor no voy a volver a ver. Así que es muy raro. Ahora surge la posibilidad de un intercambio en Francia, donde voy a permanecer seis meses, y cuando regrese veré cómo sigo mi vida en lo profesional”, expresó Franco.

En este sentido cabe aclarar que los dos mejores promedios de las carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Nuclear del Instituto Balseiro viajan a Francia, mientras que egresados de la Universidad de Francia vienen a Bariloche a cursar materias y especializarse, y elaborar proyectos en los laboratorios existentes en cada casa de estudios.

Acerca de las exigencias del Instituto Balseiro, siempre tan destacadas, Franco manifestó que “exigen mucha dedicación, muchas horas de estudio. Incluso hay estudiantes que no aguantan el ritmo y abandonan, pero si a uno le gusta se sale adelante”, resaltó, al tiempo que explicó que el Balseiro brinda la posibilidad de vivir dentro del instituto aunque no es obligatorio. “Hay muchas comodidades, es más económico vivir en el instituto, pero en mi caso los últimos cinco meses decidí vivir con un grupo de amigos, para tener mi propia habitación, mis propias cosas”.

Los estudiantes del Instituto Balseiro reciben una beca completa de estudio que cubre todas sus necesidades, para lo cual deben cumplir con una serie de exigencias, como rendir todas las materias y aprobarlas en no más de dos intentos; mantener un promedio por arriba de seis. Si no se cumplen las exigencias el estudiante pierde la beca y la condición de alumno regular.

Orgullo

María Gabriela Basualdo, la mamá de Franco no oculta su orgullo. “Todo lo que se propuso lo consiguió y por ahí incluso cosas que uno ni siquiera pensaba, como cuando me dijo que quería anotarse en el Instituto Balseiro y nosotros lo veíamos como algo lejano, pero fue, se presentó a rendir, aprobó el examen, entró, lo llevamos a Bariloche y ahí comenzó la historia. Fue bastante difícil porque es mi único hijo, pero el orgullo que hoy siento hace que todo haya valido la pena”, subrayó con el condicional amor de mamá.

“Estamos hablando de su futuro y yo lo voy a apoyar en todo lo que decida hacer. Ahora se va a Francia, el 28 de agosto tiene que estar allá, así que lo seguiremos extrañando unos meses más”, agregó la mamá de Franco, que presenció la exposición de su tesis y estuvo presente cuando le entregaron su diploma en el acto de colación de grado.

Franco Piñán Basualdo, único cordobés en recibir su título en la última promoción del Instituto Balseiro es un verdadero orgullo para nuestra ciudad. Esfuerzo y dedicación que contagia.